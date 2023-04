Eddy Merckx sous le charme de Pogacar : "Il entre de plain-pied dans la cour des grands"

Les éloges s’enchaînent dans la bouche du plus grand cycliste de tous les temps. Merckx est également convaincu que Pogacar peut accrocher les cinq Monuments à son palmarès. Il a déjà enlevé le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège et le Ronde, il lui reste Paris-Roubaix et Milan-Sanremo à gagner. A 24 ans, il a le temps et les qualités pour le faire. "Bien sûr, il le fera un jour, mais en fait, il n’a même pas besoin de le faire pour avoir une belle place dans l’histoire du cyclisme. Je pense qu’il peut facilement gagner Milan-Sanremo, il doit juste attaquer un peu plus tard, là pour Mathieu van der Poel l’a fait. Pour Roubaix, il doit être un peu plus lourd".



En plus de ses qualités physiques, Pogi possède selon Merckx un autre atout pour atteindre cet objectif. "Il apprend très vite de ses rares erreurs". Talent, intelligence et sens de la course, un combo qui a tout pour être gagnant.