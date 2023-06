Eddy Merckx : Jean-Louis Lahaye revient sur le parcours de cette légende du cyclisme

Rien ne le prédestinait à devenir le plus grand champion cycliste de tous les temps. Et pourtant ...24 ans plus tard, en juillet 1969, 35.000 personnes étaient réunis sur la Grand-Place de Bruxelles pour ovationner un champion! Avec lui, la Belgique venait de faire un bond de géant et entrer de plain-pied dans la légende du cyclisme. Pour la première fois depuis 30 ans, un Belge était arrivé en héros sur les Champs Elysées. Eddy Merckx venait de remporter le premier de ses cinq tours de France.