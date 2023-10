Eddy Merckx inaugure une sculpture en son honneur à Petit-Enghien, 62 ans après sa première victoire

Petit-Enghien n’a pas oublié Eddy Merckx. Ce dimanche, le Cannibale est revenu là où il a gagné sa toute première course, à l’âge de 16 ans. C’était le 1er octobre 1961. Un petit Bruxellois inconnu était au départ de cette boucle de 8 kilomètres à parcourir à huit reprises. Son nom : Édouard Merckx.

Soixante-deux ans plus tard, le public est venu faire la fête à ce monument du sport belge. Parmi ces centaines de personnes, des fans d’Eddy, des gens du coin, et des témoins qui étaient là sur la ligne d’arrivée à l’époque. Habillé vintage, voire déguisé en Eddy Merckx, on pouvait parcourir le circuit qui a vu naître la légende du cyclisme. Une trace restera visible de cet événement : une sculpture à l’effigie d’Eddy Merckx a été dévoilée sur un rond-point qui porte désormais son nom.