Eddy de Pretto signe la préface d’une édition inclusive du Kama-sutra

"Le Kamasutra + se veut être un ouvrage artistique, poétique et utile pour montrer que le vrai plaisir, c’est de jouir de ses identités plurielles, d’être bien avec soi-même, donc avec les autres. C’est la clé d’une bonne santé sexuelle, et un levier puissant pour lutter contre le VIH" témoigne Florence Thune, directrice générale de Sidaction, dans un communiqué. D’ailleurs, les bénéfices de ce livre en édition limitée (650 exemplaires seulement) seront reversés à l'association de lutte contre le VIH.

Dans le texte, Eddy de Pretto se souvient de sa découverte de la sexualité. Elle a eu lieu à travers des modèles hétérosexuels notamment dans les livres sous forme de guide, " Quand je me replonge dans les souvenirs les plus ambigus de mon passé, j’aperçois toujours les mêmes images " ou encore à travers le porno, ce " royaume où les simulations sont reines et où le point de vue sera malheureusement toujours dicté par le regard viril et égoïste de l’homme ". C’est pourquoi il était urgent et nécessaire à ses yeux de créer un tel livre :

" À l’ère du métaver, il ne s’agit plus seulement de savoir pudiquement qu’il existe d’autres imaginaires pour prendre du plaisir", écrit-il, "Non, il s’agit de le montrer, de l’écrire, de le crier haut et fort, et surtout de pouvoir fièrement le vivre, le pratique, le tester, l’abuser, corps contre cœurs, le plus librement possible. "