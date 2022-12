Eddy de Pretto s’exprime pour la première fois depuis le procès contre ses cyberharceleurs

Finalement, malgré l’appréhension de "voir le visage des gens qui vous ont menacé de mort et traité de tous les noms" Eddy de Pretto a donc entamé une procédure judiciaire par solidarité avec "ceux qui ne peuvent pas se défendre". Aujourd’hui il se déclare "content de voir que la justice répond en ce sens pour le cyberharcèlement et contre les discriminations." Il se rend compte néanmoins qu’il y a encore beaucoup de travail : "On est un peu au début de cette ère-là. Comment on gère ces commentaires, ces flux ?" Il regrette que les réseaux sociaux ne prennent pas davantage position et que "les instances politiques et judiciaires" ne soient pas mieux formées : " Au procès, à plusieurs reprises, le juge m’a demandé comment ça se passait Instagram, il m’a demandé de lui expliquer une story."

Au-delà de la lutte contre l’homophobie qui lui est chère, l’artiste se bat désormais pour une meilleure éducation aux médias : "Plus on aura éduqué notre justice à voir ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux, plus on arrivera à nos fins, c’est-à-dire moins de violence et de haine "