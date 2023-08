Eddy de Pretto rend hommage à ceux qui l'ont à s'assumer sur un nouveau titre

Deux ans après son dernier album À tous les bâtards, Eddy de Pretto est de retour avec un nouveau single, R + V, et annonce dans la foulée une tournée en 2024 qui passera par Bruxelles le 2 mars.

Durant l’été, le kid a créé l’événement en donnant des concerts surprises en festivals, perché sur une enceinte de 3 mètres construite pour l’occasion. Des shows tenus secrets et annoncés sur ses réseaux à la dernière minute.

Et ce 24 août, c’est lors d’un livre stream à 21 heures sur Instagram qu’il a dévoilé son nouveau single avec le clip en direct. Une chanson en mode hommage à tous ceux qui l’ont inspiré. Des icônes gays comme (Arthur) Rimbaud, (Paul) Verlaine, Ru Paul, Freddie (Mercury), Elton (John), (Andy) Warhol… qu’il énumère dans ce titre en disant "Morts ou vivants je les entends me guider", "aidez-moi à sortir l’arc-en-ciel qui sombre encore et toujours sous les gravats".

Dans cette chanson R + V, on peut lire que l’artiste "présente les protagonistes qui l’ont construit tout au long de sa vie. En tant qu’homme, en tant que gay, mais surtout en tant qu’artiste. Une manière d’introduire, tel un prologue, son identité et les personnalités qui lui ont servi de modèles".

Et ce lundi, bien qu'un nouvel album n'ait pas (encore) été annoncé, Eddy de Pretto a donné les dates d'une nouvelle une tournée prévue en 2024. 18 concerts en France, en Suisse et en Belgique. Concert prévu chez nous : le 2 mars à La Madeleine.