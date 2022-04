Eddy de Pretto enflamme Forest National

A la croisée des chemins entre musiques urbaines, rap et chanson française à texte, il y a l’énigmatique Eddy de Pretto. Il s’est imposé en quelques années comme l’une des personnalités les plus singulières de la scène française. L’album "Cure", sorti en 2018 est une bombe, un succès fulgurant qui le propulse porte-parole d’une génération affranchie des codes. Son verbe, sans filtre, et âpre, convoque la nuit, la fête et la drogue avec une honnêteté désarmante. Il expose sa fragilité, interroge sa virilité et floute les frontières du genre.

Le 26 avril à Forest National, c’est son second album qu’il vient défendre, au titre assez frontal, il s’intitule : A tous les bâtards ! Et tous ceux qui ont déjà eu la chance de le voir en concert évoquent un charisme atypique, une impudeur scénique inédite et des sonorités hyper travaillées.