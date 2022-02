Eddie Vedder s’en prend à nouveau à Mötley Crüe

Rappelons que Tommy Lee, le batteur de Mötley Crüe est réputé pour son show à la batterie, avec notamment une rotation à 360° et un moment où le musicien joue la tête en bas.

Toute cette histoire a démarré quand Eddie Vedder s’est confié sur son passé au New York Times. Il explique qu’il était alors roadie à San Diego : "Je me retrouvais à des concerts de groupes que je n’avais pas choisis, ceux qui monopolisaient MTV à la fin des années 80," déclare-t-il.

"Je parle de ces groupes de metal que - et j’essaye d’être sympa – je méprisais. "Girls, Girls, Girls" et Mötley Crüe : f*** you. Je détestais ça. Je ne supportais pas de voir comment cela rendait les mecs et les femmes. C’était vraiment stupide."

Suite à ces déclarations, Nikki Sixx, le bassiste de Motley Crue avait alors répondu sur Twitter avec humour : "Je rigole quand je lis à quel point le chanteur de Pearl Jam détestait Motley Crue. Venant de la part du groupe le plus ennuyeux du monde, c’est plutôt un compliment, non ?"

C ’est ce vendredi que sort le dernier album solo du leader de Pearl Jam. Nous le découvrions tout au long de la journée sur Classic 21 !

Earthling

fait suite à

Ukulele Songs

sorti en 2011. C’est donc son premier album solo en 11 ans, hors BO de films. Il sort sur le label Surf/Republic Records.