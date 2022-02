Eddie Vedder reprend "Message in a Bottle" avec le batteur de Police

Lors d’un live le 22 février, il a aussi rendu un hommage émouvant à Mark Lanegan, mort mardi dernier chez lui en Irlande, à 57 ans.

"Je suis arrivé ici à 4 heures et tout d’un coup, mon corps s’est mis à trembler un peu," explique-t-il au public. "Je me suis senti très mal et je pense que c’était dû à une 'allergie à la tristesse'".

"Car on a perdu… cet homme appelé Mark Lanegan. Il y a énormément de bons musiciens, et plein de personnes connaissent Seattle grâce à ces artistes qui viennent du Nord-Ouest. Certains d’entre eux étaient des chanteurs uniques. Mark en faisait certainement partie avec sa superbe voix."

Il continue : "Les fins sont toujours compliquées. Il nous manquera énormément, mais nous aurons au moins toujours sa voix à écouter et ses paroles et ses livres à lire. Il en a écrit deux ces dernières années. Je voulais juste en parler ici. On pense énormément à sa femme et ses proches. On l’aime."

Pearl Jam a en effet croisé le chemin d’un des groupes de Mark Lanegan, Screaming Trees, à l’apogée de la scène grunge dans les années 90.

Earthling fait suite à Ukulele Songs sorti en 2011. C’est donc son premier album solo en 11 ans, hors BO de films. Il sort sur le label Surf/Republic Records. On a déjà pu découvrir trois singles issus de ce nouveau projet : "The Long Way", la très belle balade "The Haves" et “Brother the Cloud”.