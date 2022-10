Eddie Vedder reprend "Just Like Heaven" de Cure

C’était vendredi soir, lors de son concert à Las Vegas, que le frontman de Pearl Jam a joué avec son groupe The Earthlings au Park MGM. Il a expliqué qu’il aurait adoré, avec sa famille, organiser des soirées dansantes Covid pendant le confinement et qu’il aurait d’office mis ce titre " Just Like Heaven " dans sa playlist.

“J’aurais eu des souvenirs incroyables de ces soirées ! Les enfants seraient venus voir ce qu’on fait et seraient repartis avec un air embarrassé, mais on se serait éclatés. Et ce titre, on l’aurait fait tourner. "

" Nous ne l’avons jamais joué avant, et pour être honnête, on l’a testé une heure avant le show, mais on va essayer "!

La semaine dernière, Eddie Vedder retrouvait Stevie Nicks sur scène pour le duo " Stop Draggin’ my Heart Around ".

Il rendait aussi récemment hommage à Joe Strummer des Clash. Le 21 août dernier, Eddie Vedder rendait d'ailleurs hommage à son ami qui aurait eu 70 ans en reprenant “Long Shadow”.