Eddie Vedder rend hommage à Mark Lanegan et reprend les Pretenders

"Je suis arrivé ici à 4 heures et tout d’un coup, mon corps s’est mis à trembler un peu," explique-t-il au public. "Je me suis senti très mal et je pense que c’était dû à une 'allergie à la tristesse'".

"Car on a perdu… cet homme appelé Mark Lanegan. Il y a énormément de bons musiciens, et plein de personnes connaissent Seattle grâce à ces artistes qui viennent du Nord-Ouest. Certains d’entre eux étaient des chanteurs uniques. Mark en faisait certainement partie avec sa superbe voix."

Il continue : "Les fins sont toujours compliquées. Il nous manquera énormément, mais nous aurons au moins toujours sa voix à écouter et ses paroles et ses livres à lire. Il en a écrit deux ces dernières années. Je voulais juste en parler ici. On pense énormément à sa femme et ses proches. On l’aime."

Pearl Jam a en effet croisé le chemin d'un des groupes de Mark Lanegan, Screaming Trees, à l’apogée de la scène grunge dans les années 90.

En plus de cet hommage, Eddie Vedder a repris la veille un titre des Pretenders, "Precious", avec le guitariste de Guns N' Roses, Duff McKagan. Lors de ce concert, il a aussi proposé des covers de Tom Petty, des Sex Pistols, des Who, de George Harrison et de Bob Dylan.