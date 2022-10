Eddie Vedder (Pearl Jam) rejoint Stevie NIcks (Fleetwood Mac) sur scène

La chanteuse de Fleetwood a dévoilé tout récemment sa reprise d’un classique signé Stephen Stills.

Elle expliquait, en amont de cette sortie : "Je suis tellement heureuse de sortir ce nouveau morceau vendredi ! Il s’intitule "For What It’s Worth" et a été écrit par Stephen Stills en 1966. Il avait beaucoup de sens pour moi à l’époque, et en a toujours aujourd’hui…"

"J’ai toujours voulu l’interpréter via le point de vue d’une femme – et il me semble qu’aujourd’hui, à l’époque à laquelle nous vivons, cela signifiera beaucoup… J’ai vraiment hâte que vous l’entendiez".

Le dernier album solo de Stevie Nicks remonte à 2014. 24 Karat Gold : Songs from the Vault était un ensemble de démos écrites entre 69 et 87. Son dernier album avec des titres originaux est sorti quant à lui en 2011 et s’intitulait In Your Dreams.