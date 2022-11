Eddie Vedder (Pearl Jam) rejoint les Who sur scène

Le chanteur de Pearl Jam, Eddie Vedder, a rejoint les Who sur scène lors du concert caritatif organisé par la formation dans le cadre du Teen Cancer America, association qui, comme son nom l’indique, vient en aide aux adolescents américains atteints du cancer.

Vedder et les Who ont interprété ensemble le titre "The Seeker" sorti en 1970. Ce n’est pas la première fois que celui-ci collabore avec les Who. En 2014, il avait rejoint d’autres invités prestigieux pour marquer les 50 ans du groupe lors d’un concert événement à Londres. 5 ans plus tard, Pearl Jam avait assuré la première partie d’un concert de Who au Stade de Wembley. Dans ce cadre, le groupe avait rejoint de nombreux classiques de la formation, tels que "The Seeker" mais aussi "I Can’t Explain", "I’m One", "Baba O’Reilly", "The Real Me", "The Kids Are Alright", "My Generation" ou encore "Blue, Red And Grey".

Roger Daltrey et Pete Tonshend, qui sont depuis de nombreuses années investis dans le Teenage Cancer Trust au Royaume-Uni, développent de plus en plus l’association aux Etats-Unis les dernières années.

"Ce que fait notre organisation est l’une des seules choses spécifiques destinée à cet âge dans le système hospitalier", a déclaré Daltrey à Yahoo en 2020. " C’est là que nous avons commencé il y a 30 ans au Royaume-Uni, en constatant qu’il n’était pas idéal pour un enfant de 16 ans de se retrouver dans un hôpital avec des enfants de 2 ans, surtout quand ils ont un cancer. Ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à s’isoler, ce qui est la pire des choses".