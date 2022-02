Eddie Vedder évoque ses influences au micro de Bruce Springsteen

Pour promouvoir son nouvel album Earthling qu’on découvre aujourd’hui sur Classic 21, Eddie Vedder a accordé une interview décontractée à Bruce Springsteen.

Pour l’instant, nous n’avons droit qu’à un court extrait tandis que l’intégralité sera diffusée ce vendredi soir à 20h sur Amazon Music. Une rencontre qui s’annonce déjà très intéressante puisque dans la vidéo ci-dessous, on peut déjà découvrir les influences du leader de Pearl Jam : "Eh bien, voilà ce que j’ai mis dans mon mixeur : ça a commencé avec les Jackson 5 quand j’étais petit, puis les Beatles, ensuite les Who ont eu une grande influence. Et puis… mon ami…", explique Eddie Vedder tout en pointant du doigt son icône, Springsteen lui-même.

En plus de ces bases, il ajoute aussi Split Enz, Talking Heads, Sonic Youth, Fugazi et Mudhoney parmi les artistes qui ont composé sa palette musicale. Et comme le dit Bruce Springsteen en conclusion : "Oui, c’est bien ce que j’entends chez toi, c’est un bon mélange !"