Eddie Vedder – Earthling : journée découverte sur Classic 21

Eddie Vedder a expliqué la présence de la voix de son regretté père sur l’album.

Dans une interview au MOJO magazine, il raconte cette histoire, qui avait d’ailleurs inspiré le titre " Alive " de Pearl Jam : " Je n’ai pas bien connu mon père biologique, je l’ai rencontré trois ou quatre fois quand j’étais enfant, c’était un ami de la famille. Cela aurait été bien d’avoir un peu de temps avec lui, et de lui dire que je savais qu’il était mon père, mais il est mort quand j’avais 13 ans, et je n’ai pas eu l’occasion de le lui dire. "

" Mais une chose assez dingue est arrivée il y a une dizaine d’années. Je passais du temps avec les Chicago Cubs, à faire du base-ball avec eux pendant une semaine, comme je le faisais tous les deux ans, pour en apprendre plus sur le sport et pouvoir mieux entraîner mes enfants. Comme vous le savez, je suis coach en base-ball. "



" Et il y avait un des anciens joueurs, un trompettiste hors pair, qui jouait en troisième base, Carmen Fanzone. Il était aussi chef de la Musicians Union de Los Angeles, un gars en or. Je l’avais vu jouer dans un petit club en Arizona et le gars qui faisait du clavier avec lui avait été très ami avec mon père. Deux ans après, il m’a apporté des photos de lui qui répétait dans la cave d’un petit studio. Et la fois suivante, ce sont cinq chansons qu’il avait enregistrées qu’il m’a ramené. Mon père chantait sur ce disque que j’ai gardé deux ou trois mois dans mon sac avant d’avoir le courage de l’écouter. Après deux bouteilles de vin un soir en Argentine, je me suis lancé et c’était bien, incroyablement bien. Comme s’il m’avait laissé un message. "

Du coup, avec le producteur Andrew Watt, Eddie Vedder a réalisé un " petit collage " avec la voix de son père et l’a ajouté à la fin de l’album de 13 titres.

" J’ai pensé cet album comme une setlist de concert, et c’est à la fin que vous faites monter vos invités ", a-t-il expliqué à Keith Cameron du magazine MOJO.

" Nous accueillons Stevie et Elton, Ringo est un incroyable plus… et en plus, mon père est sur le disque avec ces gars, ce qui n’est pas trop mal. "