Eddie Van Halen avait préparé un million de dollars pour l’éducation musicale

On apprend que le regretté Eddie Van Halen avait laissé une contribution financière d’un million de dollars à la fondation américaine Mr Holland’s Opus Foundation (MHOF).

Depuis 26 ans, celle-ci (dont le nom vient de celui du personnage du film de 1995, Mr. Holland’s Opus (incarné par Richard Dreyfuss) a pour but de donner une éducation musicale aux enfants dans le besoin, en leur offrant l’accès à la musique et aux instruments, notamment.

Selon un communiqué officiel du MHOF, Eddie Van Halen a laissé à l’organisme un don à sept chiffres. Le montant exact n’a pas été précisé, mais l’énoncé indiquait que ce montant permettrait " d’accroître considérablement la capacité de l’association sans but lucratif à soutenir les programmes de musique partout dans le pays ".

Le CEO Felice Mancini a ajouté : “Le soutien d’Eddie et son amitié au fil des années signifient tout pour nous et pour ses fans. Sa passion pour la musique et notre projet ont créé un lien fort qui se concrétise encore plus grâce à cet incroyable don."