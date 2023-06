"Eddie & Noé, Les Agitateurs" de Max de Radiguès et Hugo Piette : une BD sur des ados qui refont le monde et l’école

Dans le premier tome de cette série, Max de Radiguès nous présentait un groupe d’adolescent. Des amis fréquentant la même Athénée située à Bruxelles. Mais surtout Eddie et Noé, deux amis d’enfance extrêmement complice. Ensemble, ils manifestent pour le climat chaque semaine. Rapidement, ils décident de prendre leur destin en main et de faire changer les choses dans leur établissement scolaire. Un bras de fer débute avec la direction qui se soldera malheureusement par l’exclusion des protagonistes.

Dans ce deuxième tome, le climat n’est plus le centre de l’intrigue. Nos jeunes amis sont miraculeusement réintégrés dans leur école. Un hasard dû au changement de direction qui s’est opéré dans l’établissement. La nouvelle directrice se révèle très sévère avec les jeunes. Elle semble avoir une dent en particulier contre Sarah et Nassim. Très vite, des soupçons de racisme s’installent et Eddie et Noé décident de donner une leçon à cette nouvelle directrice.

Ce qui intéresse ici Max de Radiguès, c’est l’adolescence. Cette période appelée par beaucoup ingrate, cet âge dur où l’on peut parfois être trop peu nuancé. Le scénariste fait preuve d’une écriture très juste qui retranscrit très authentiquement ce rapport qu’a l’adolescent avec ses parents mais aussi l’école. Cet album fait preuve d’une véritable volonté de sonner exact couplée à une envie de raconter et d’embarquer le lecteur, adolescent ou adulte, dans son récit.

Ce deuxième tome ne laisse aucune place au superflu. Son dessin par Hugo Piette se rapproche fortement de la ligne claire d’Hergé tout en apportant une modernité rafraîchissante. Le dessinateur a tout à fait trouvé les outils afin de permettre une lecture aisée qui laisse place à l’émotion.

Cette suite soulève beaucoup de questions importantes comme celle du genre ou de l’acceptation de soi. Déjà présentes dans le tome 1. Ces thématiques seront sans doute le fil rouge de la série. Une lecture pour les adolescents mais aussi pour les adultes. Disponible aux éditions Sarbacane.

