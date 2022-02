Eddie Constantine, un Américain réussit à Paris

Eddie Constantine s’illustre aussi dans la chanson. Il rencontre Edith Piaf qui l’engage dans la comédie musicale qu’elle se prépare à interpréter, " La P’tite Lili ". Il traduit en Anglais pour la môme Piaf ses plus grands titres et commet de nombreuses chansons de charme comme le bien connu " Cigarettes, whisky et p’tites pépées ". A son actif, près de 120 titres entre les années 50 et 70. Se considérant davantage comme un chanteur, moins comme un acteur, au cinéma, Eddie Constantine se cantonne à des films de série B. Toutefois, au milieu des années 60, il veut renouveler son image et accepte de jouer dans des longs métrages plus ambitieux. C’est ainsi qu’il apparaît à l’affiche de " Lucky Jo " de Michel Deville et qu’il reprend son rôle d’agent du FBI, dans l’adaptation de Godard, " Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution ". Il tourne aussi en 1968 aux côtés de Johnny Hallyday dans " A tout casser " de John Berry. Il est encore sollicité par des réalisateurs comme William Klein ou Lars von Trier qui le fait jouer au début des années 90 dans " Europa ", l’histoire d’un Américain d’origine allemande qui souhaite reconstruire l’Allemagne exsangue à l’issue du deuxième conflit mondial. Il retrouve une dernière fois son personnage fétiche de Lemmy Caution sous la direction de Jean-Luc Godard dans " Allemagne année 90 neuf zéro ". Mais s’il fallait conclure, l’artiste qui s’est éteint le 25 février 1993 avait plus une âme de chanteur qu’un cœur d’acteur. Si il a accepté de franchir les portes du 7ème art, c’était purement alimentaire, juste pour se faire de l’argent. Eddie Constantine possédait sa propre écurie de courses et aimait profiter des plaisirs de la vie : cigarettes, whisky et petites pépées.