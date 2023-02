Eddie Cochran, plus important qu'Elvis Presley ?

C’est un rockeur que nous mettons à l’honneur aujourd’hui. Le monde du rock’n’roll a été très très vaste, mais les champions dans le genre sont moins nombreux, bien sûr, et l’un d’eux, sans aucun doute, s’appelle Eddie Cochran.

Eddie Cochran, pour certains, était même plus important qu’Elvis Presley. C’est toujours l’éternel débat entre Cochran et Presley. Sauf que Presley est mort jeune et que Cochran est mort très jeune. Il est né en 1938 dans le Minnesota et il est décédé le 17 avril 1960 dans un taxi alors qu’il se rendait à l’aéroport en Angleterre. Le taxi a raté un virage et a fini sa course dans un réverbère, tuant sur le coup ce jeune talent à 21 ans.

Sa fiancée était avec aussi et l’autre rockeur, Gene Vincent, était dans le même taxi. Il en a réchappé et est resté handicapé toute sa vie. Eddie Cochran a évidemment écrit de grands classiques du rock n’roll comme "C’mon Everybody" et bien sûr "Summertime Blues".

Eddie Cochran était un auteur-compositeur remarquable, guitariste qui a sorti une quantité incroyable d’albums, évidemment, surtout post-mortem. Et j’ai choisi une série de quatre disques chez Liberty qui sont facilement trouvables et qui résument très bien sa carrière. Je vous assure, cette série est magnifique.