Ed Sheeran va sortir un album en 2024 avec le prince du reggaeton

Ed Sheeran, infatigable et toujours là où on ne l'attend pas !

C’est dans une interview accordée au magazine américain Nylon que J Balvin a révélé son projet commun avec Ed Sheeran. Deux ans après son dernier album "Jose", le retour de J Balvin se dessine sous une forme assez étonnante. Pourtant cette collab n’est pas inédite, puisque par le passé, les deux artistes avaient déjà créé l’événement en sortant deux featurings qui combinaient leurs univers respectifs.

J Balvin raconte la naissance de ce projet : "Cela s’est fait de manière organique et naturelle. On s’est rencontré, on a déjà pris un café, on était dans la même salle de sport, le même l’hôtel. Ce sera un album qui aura beaucoup à offrir et qui aura aussi des choses à dire, car c’est comme fusionner deux mondes."

L’album devrait voir le jour courant 2024. Entretemps, le chanteur colombien aura de son côté sorti un nouvel album "plein d’énergie" avec de la musique électronique version dominicaine, mais aussi du reggaeton old school et de l’afrobeats. On y retrouvera notamment une reprise du morceau "Yeah !", en featuring avec Usher. D’après le Prince du reggaeton, l’album est déjà "très bien avancé" et il est "facile à digérer", il devrait donc sortir bientôt.

En pleine tournée mondiale qu'il poursuit tout cet été aux États-Unis, Ed Sheeran continue de nous surprendre ! Et il le prouve à nouveau en annonçant cet album imprévu qui devrait étonner avec uniquement des duos entre ces deux artistes aux univers très différents.