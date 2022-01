Ed Sheeran va construire une chambre funéraire sur son domaine

Le chanteur a déclaré qu’il prévoyait de construire cette "crypte" juste en dessous d’une église privée située sur son domaine dans le Suffolk.

En effet, les plans pour cette église en forme de bateau ont été accordés, mais il aimerait maintenant les amender en y ajoutant une chambre funéraire de 2.7m sur 1.8m, soit environ la taille d’une crypte pour deux tombes.

Sa propriété principale, surnommée "Sheeranville", est un domaine de 6,47 hectares près de Framlingham, dans le Suffolk, d’une valeur de 3,7 millions de livres sterling (4,4 millions d’euros), qu’il partage avec sa femme Cherry Seaborn et leur fille Lyra Antarctica.

Il comprend la maison principale, Wynneys Hall, qu’il a achetée en 2012, ainsi que trois maisons adjacentes.

Le domaine privé possède également son propre pub dans une grange reconvertie, un verger, un étang en forme de cœur, une luxueuse cabane dans les arbres, un studio d’enregistrement, une serre, ainsi qu’une piscine intérieure et un complexe de fitness.

Par ailleurs, le chanteur a annoncé qu’il souhaitait voyager dans un van électrique pour sa prochaine tournée au Royaume-Uni et en Europe cette année.

"Je suis en discussion avec VW pour voyager dans un camping-car électrique", a-t-il déclaré. "Je veux utiliser ce mode de consommation autant que possible. Le bébé vient avec nous en tournée."

"C’était vraiment difficile au début de ma carrière. On jouait cinq concerts d’affilée et nous n’avions qu’un seul jour de congé. Mais avec ces grandes salles, on a "le luxe" de ne pouvoir y jouer que le week-end, personne n’y va en milieu de semaine."

"Donc ça sera le vendredi, samedi, dimanche, chaque semaine. Et nous pourrons ainsi passer du temps dans chaque ville."