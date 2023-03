Ed Sheeran surprend un fan en l’invitant à chanter sur scène

Lors de son concert vendredi dernier à l’O2 Arena, Ed Sheeran a invité un de ses fans à chanter "The A Team" avec lui sur scène. Les vidéos de ce moment très émouvant circulent depuis sur les réseaux.

Ce jeune homme très chanceux se prénomme Luke Gittins. Il est âgé de 21 ans et s’est fait connaître auprès de l’artiste grâce à sa chaîne YouTube où il fait des covers. C’est ainsi qu’Ed Sheeran l’a reconnu dans le public et l’a fait monter sur scène.

L’interprète du nouveau single "Eyes Closed" s’est justifié : "La raison pour laquelle je voulais faire ça, les gars, c’est que… Devenir un futur auteur-compositeur-interprète est vraiment, vraiment, vraiment difficile.

Lorsque j’ai écrit "The A Team", j’étais dans une pièce et j’écrivais des chansons, et j’essayais de faire en sorte que les gens s’intéressent aux chansons que j’écrivais. Je reprenais les chansons des autres pour essayer de faire en sorte que les gens s’intéressent à celles que j’avais écrites".

Le chanteur au grand cœur, Ed Sheeran, a ajouté qu’il avait écouté les morceaux originaux de Luke Gittins et les a qualifiés de "brillants".