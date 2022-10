Ed Sheeran surprend les passants en donnant un concert surprise en pleine rue

Ed Sheeran a donné un concert impromptu dans la ville d'Ipswich en Angleterre.

Le chanteur a surpris les passants de la ville anglaise en s'installant, tel un chanteur de rue, devant la mairie pour y interpréter certains de ses plus gros tubes. La foule a vite commencé à se rassembler autour de lui dès qu'il a commencé à jouer son tube "The A Team". S'adressant à celle-ci, Ed a déclaré: "J'ai joué tant de spectacles ici et j'ai un tel amour pour cet endroit - je suis si heureux d'être de retour ici."

Le chanteur a grandi à Framlingham dans le Suffolk, une petite ville toute proche d'Ipswich et il y habite toujours aujourd'hui. Il est également un fan du club de foot d'Ipswich Town, au point d'en être devenu le sponsor principal..

C'est donc en véritable héro local qu'il s'est présenté au centre de la ville face à un public conquis. Il y a interprété certains de ses titres les plus connus tels que "Sing", "Don't" et "Overpass Graffiti" issu de son dernier album.

On vous propose de découvrir ceci ci-dessous :

Et pour la belle petite histoire, le jeune Arthur, 10 ans, se rendait à un cours de guitare lorsqu'il a entendu que Sheeran jouait et a décidé d'abandonner le cours pour voir le chanteur jouer. À la fin du concert, Sheeran lui a offert sa guitare en la signant et en écrivant dessus : "Arthur continue de jouer !".

Arthur, qui a également reçu un ampli, a déclaré: "C'est une si belle guitare, l'ampli est un cadeau vraiment spécial car il est si précieux pour moi parce qu'Ed Sheeran est quelqu'un à qui je veux ressembler. Il joue de la guitare et chante, et j'aime chanter et jouer de la guitare, j'ai une vraie passion pour la guitare." Il ne joue de l'instrument que depuis six mois mais se dit "déjà obsédé".

Ed Sheeran lui a fait promettre de jouer tous les jours et Arthur a dit que cela l'avait inspiré à "continuer à s'améliorer et à jouer encore plus".