Ed Sheeran surprend le public de Detroit en invitant Eminem sur scène

Actuellement aux États-Unis dans le cadre de sa tournée, "The Mathematics Tour", qui se termine fin septembre à Inglewood (Californie), Ed Sheeran s’est produit sur scène à Détroit le samedi 15 juillet. Detroit étant la ville natale du bien connu Eminem, Sheeran a tenu à lui faire un petit clin d’œil en reprenant le célèbre "Lose Yourself", BO de "8 Mile", à la guitare. Et là, surprise ! Sur la parole "Snap back to reality", Eminem en personne bondit sur la scène. Après quelques secondes pour réaliser la surprise que la pop star venait de lui faire, le public est entré en délire.

Eminem, qui ne comptait qu’interpréter "Lose Yourself" a, après demande de la pop star, offert un petit morceau de "Stan" sur lequel Ed Sheeran a remplacé Dido sur le refrain.

"Detroit, tu m'as manqué. Je t'apprécie, Detroit. Je t'aime ! ", a lancé Eminem à la foule avant de s’en aller.

Ce n’est pas la première fois qu’Ed Sheeran et Eminem performent ensemble. L’interprète de "Thinking Out Loud" et Marshall Mathers (de son vrai nom), qui ont également collaboré sur plusieurs morceaux dans le passé dont "River" et "Those Kinda Nights", sont montés sur scène en novembre, lorsque le rappeur a fait son entrée au Rock Hall of Fame.