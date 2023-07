Ed Sheeran surprend des enfants lors d’un récital et se produit avec eux à Boston

Au début du clip, on peut entendre Ed Sheeran chanter a cappella un extrait de "The Hills of Aberfeldy", tiré de son nouvel album Subtract.

"Vous êtes fantastiques. Merci de m’avoir laissé jouer avec vous", a-t-il déclaré tout en branchant sa guitare acoustique.

"J’ai entendu dire que vous aimiez 'Eyes Closed'", a-t-il ajouté avant que la vidéo ne le montre en train d’interpréter son dernier single avec le groupe de jeunes.

Le chanteur de "Shape of You" a ensuite posé avec deux guitares pour une photo de groupe avec tous les élèves musiciens, et a même pris des selfies avec quelques fans enthousiastes.

Des images publiées sur la Story Instagram du Boston Music Project également montré Sheeran assis dans l’herbe et discutant avec les jeunes qui assistaient au concert.

Le mois dernier, le chanteur avait fait une autre surprise à ses fans en leur servant des bières. Depuis la sortie de son album, il a aussi improvisé un concert au "The Substract Pop-Up Experience" de New York, Dallas et Los Angeles, offert des billets gratuits à des lycéens qu’il a surpris en se rendant dans leur établissement en Floride. iHeart rapporte aussi que plus tôt dans l’année, il a partagé un duo avec Mike Yung, chanteur du métro de New York, avant de lui offrir des billets pour son spectacle à guichets fermés.