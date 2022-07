Ed Sheeran se lâche en improvisant un karaoké dans un restaurant d’Anvers

La tournée du Britannique Ed Sheeran faisait arrêt en Belgique ces derniers jours avec deux dates eau stade Roi Baudouin pour le plus grand plaisir de ses fans. Et entre les concerts, l’artiste visite la Belgique et forcement mange dans notre pays.

Pour ça, il a été du côté d’Anvers au restaurant "The Jane", l’établissement du chef Nick Bril. L’un des meilleurs restaurants au monde, niché dans une ancienne chapelle. Le restaurant était complet mais le chef a fait de la place pour la star de la pop et, vu la soirée, il n’a pas du le regretter.

D’habitude sobre et guindé, l’endroit s’est transformé en karaoké géant grâce à l’ambiance mise par Ed Sheeran et peut-être à quelques bouteilles de vin que son ami Gaggan Anand avait commandées. Un moment qu’il a compilé et partagé sur ses réseaux.