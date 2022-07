Ed Sheeran s’invite à un concert de Snow Patrol

Au lendemain de ses deux concerts au Stade Roi Baudouin chez nous (les 22 et 23 juillet), Ed Sheeran est apparu à la fin d'un concert de Snow Patrol ce 24 juillet au festival Latitude 2022 dans le Suffolk au Royaume-Uni.

Le groupe clôturait l'affiche sur la scène principale avec un set de 14 titres et vers la fin, Gary Lightbody, le chanteur, a invité Ed Sheeran à le rejoindre sur scène pour reprendre le hit "Bad Habits". Ce dernier est ensuite reparti sur le côté pour écouter le dernier titre, "Just Say Yes". A voir en vidéo ci-dessous :