Ed Sheeran s’est inspiré d’une œuvre de musique classique pour composer son prochain album

Les Enigma Variations sont composées de 14 variations sur un thème original, thème dont l’inspiration n’a jamais été révélée par le compositeur. Si elles représentent actuellement l’une des plus célèbres œuvres d’Elgar, elles ont failli ne jamais exister…

Un soir d’automne 1898, Elgar est assis derrière son piano et joue distraitement des notes, lorsque tout à coup, sa femme Alice l’apostrophe et l’interrompt. La mélodie qu’Elgar venait de jouer a attiré l’attention d’Alice et cette dernière demande à son mari de la rejouer. La mélodie lui plaît. Et lorsqu’elle demande à Elgar ce que c’est, ce dernier lui répond : "Rien, mais on pourrait en faire quelque chose."

Les Enigma Variations étaient sur le point de naître. Elgar joue alors avec la mélodie, l’adapte pour en faire des caricatures musicales de ses amis, sous l’œil et l’oreille approbateurs de sa femme Alice, à qui il lui demandait de deviner la personne qui se cachait derrière la variation. Ce qui n’était au départ qu’une mélodie jouée distraitement au piano et un petit jeu avec sa femme deviendront bientôt l’une des plus grandes œuvres d’Elgar, qu’il nommera "Variations sur un thème original, Op.36" et qu’il dédiera à "[s] es amis décris ici". L’œuvre sera créée en juin 1899 à Londres.