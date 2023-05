Ed Sheeran revient sur son procès : "Je n’ai rien fait de mal"

Dans une nouvelle interview télévisée, Ed Sheeran a évoqué son procès pour plagiat qui a fait l’actualité ces derniers jours.

Un tribunal américain a jugé jeudi 4 mai que la pop star n’avait pas copié "Let’s Get It On" de Marvin Gaye pour son hit de 2014, "Thinking Out Loud".

L’affaire avait été portée contre la pop star en 2016 par Ed Townsend – l’un des coauteurs du titre classique de 1973 de Marvin Gaye – qui accusait Ed Sheeran d’avoir copié la chanson.

Ce dimanche 7 mai, le chanteur est apparu dans l’émission CBS Sunday Morning pour parler de son nouvel album '-' et de l’affaire.

À propos de cette controverse autour de l’affaire et des raisons pour lesquelles il a jugé nécessaire de chercher à obtenir gain de cause pour créer un précédent, il a déclaré : "Il y a environ quatre accords qui sont utilisés dans les chansons pop. Et si vous réfléchissez mathématiquement à la probabilité que cette chanson ait les mêmes accords que celle-ci […] ce sont toujours les quatre mêmes accords… vous allez avoir un procès avec chaque chanson pop dès maintenant."

"À moins que cela ne s’arrête tout simplement, ce que je ne pense pas, car c’est une activité très lucrative que de porter ce genre d’affaires devant les tribunaux… Mais on ne peut se faire prendre que si l’on a fait quelque chose de mal, et je n’ai rien fait de mal. J’ai utilisé quatre accords qui sont des accords très courants".

Découvre l’interview dans son intégralité ici.

Les conséquences de l’issue de ce procès étaient en effet importantes : un verdict à l’encontre du chanteur aurait pu "refroidir" les artistes dans la création musicale, ont averti certains musicologues et juristes. L’artiste avait même avoué qu’il pensait "arrêter la musique" s’il perdait son procès.

C’est le second procès remporté en un an par Ed Sheeran : il avait gagné aussi en avril 2022 une bataille judiciaire distincte devant la Haute Cour de Londres, laquelle avait débouté deux musiciens l’accusant d’avoir copié une de leurs œuvres pour son hit "Shape Of You". A New York, l’auteur-compositeur-interprète britannique avait même dû jouer de la guitare et chanter devant le tribunal en gage de bonne foi, ce qu’il a d’ailleurs reproduit lors de ce dernier procès.