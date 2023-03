Ed Sheeran propose une version orchestrale de son dernier single

Dans le clip publié la semaine dernière, on voit le chanteur lutter contre l’amour et le deuil après le décès tragique de deux de ses amis les plus proches, Jamal Edwards et le joueur de cricket australien Shane Warne.

"Eyes Closed" est un morceau à tendance pop, mais surtout un titre déchirant sur "la perte de quelqu’un, le sentiment que chaque fois que vous sortez, vous vous attendez à tomber sur cette personne, tout vous rappelle qui elle était et les choses que vous avez faites ensemble", a expliqué Sheeran dans un communiqué de presse.

"Il faut parfois s’extraire de la réalité pour endormir la douleur de la perte, mais certaines choses vous y ramènent tout de suite. "

Dans un entretien avec le Rolling Stone, Ed Sheeran a évoqué son combat permanent contre les idées suicidaires et la dépression après la mort de deux de ses amis les plus proches, Jamal Edwards et le joueur de cricket australien Shane Warne.

"J’avais l’impression de ne plus vouloir vivre", a-t-il déclaré. "Ces pensées étaient déjà assez pénibles, mais la honte est venue les accompagner. Elles me semblaient égoïstes, surtout en tant que père. Je me sens vraiment embarrassé à ce sujet."

"Personne ne parle vraiment de ses sentiments, là d’où je viens," a-t-il ajouté. "Les gens pensent qu’il est bizarre de consulter un thérapeute en Angleterre. [Mais] je pense que c’est très utile de pouvoir parler à quelqu’un et de se défouler sans se sentir coupable", a-t-il expliqué à propos des connotations négatives entourant la psychothérapie au Royaume-Uni.

L’album, qui sortira début mai, est le dernier d’une série de disques nommés d’après des symboles mathématiques. "Eyes Closed" a été coécrit avec Max Martin, Fred Again et Shellback, et Dessner s’est joint à eux pour le coproduire.

Le 3 mai, Disney + proposera "The Sum of it All", une série en quatre épisodes sur le parcours d’Ed Sheeran. Le chanteur de 32 ans s’est confié au magazine Rolling Stone, notamment à propos d’une période plus sombre de sa vie, où drogues et alcool étaient entrés dans sa vie.