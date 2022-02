Ed Sheeran propose une version metal surprenante de l’un de ses tubes

Le chanteur anglais Ed Sheeran n'a pas froid aux yeux et le prouve souvent en n'hésitant pas à s'aventurer sur des terrains éloignés de son style.

Il y a quelques mois, nous vous racontions que le chanteur avait évoqué la possibilité de réaliser un album de death metal un jour. Hier soir, il a fait un premier pas dans cette direction en proposant une collaboration inattendue.

Le musicien a lancé la cérémonie des Brit Awards 2022 avec une version assez dingue mélangeant pop et metal de son tube "Bad Habits" aux côtés des rockeurs de Bring Me The Horizon.

Oli Sykes, leader de Bring Me The Horizon, a apporté sa propre touche (et ses cris) au single d'Ed Sheeran, son chant écorché se mélangeant à un grand chaos scénique rassemblant des danseurs, d'acrobaties aériennes et de boules de feu.