Ed Sheeran prévoit déjà son album posthume

Ed Sheeran a révélé qu’il prévoyait déjà la sortie d’un album posthume après sa mort.

Le chanteur de "Shape Of You" a révélé au Rolling Stone Magazine qu’il prévoyait de sortir au moins cinq autres albums au cours de sa carrière, et qu’un album spécial était prévu après sa mort.

Cet album posthume sera un travail continuellement en cours, comme l’a déclaré le chanteur : "Je veux faire lentement cet album qui est, entre guillemets, "parfait" pour le reste de ma vie, en ajoutant des chansons ici et là. Et il est inscrit dans mon testament qu’après ma mort, il sortira".

Dans son entretien avec le Rolling Stone, Ed Sheeran a évoqué son combat permanent contre les idées suicidaires et la dépression après la mort de deux de ses amis les plus proches, Jamal Edwards et le joueur de cricket australien Shane Warne.

"J’avais l’impression de ne plus vouloir vivre", a-t-il déclaré. "Ces pensées étaient déjà assez pénibles, mais la honte est venue les accompagner. Elles me semblaient égoïstes, surtout en tant que père. Je me sens vraiment embarrassé à ce sujet."

"Personne ne parle vraiment de ses sentiments, là d’où je viens," a-t-il ajouté. "Les gens pensent qu’il est bizarre de consulter un thérapeute en Angleterre. [Mais] je pense que c’est très utile de pouvoir parler à quelqu’un et de se défouler sans se sentir coupable", a-t-il expliqué à propos des connotations négatives entourant la psychothérapie au Royaume-Uni.

Ligne prévention suicide en Belgique

Partagez votre douleur et votre souffrance avec les bénévoles du centre de prévention suicide. Ils sont joignables 24h/24h, 7 jours sur 7 au 0800-32.123. Les appels sont gratuits et l’anonymat est respecté. Pour une consultation psychologique liée à un deuil après un suicide, contactez le 0491/37 06 72.