Ed Sheeran ouvre les portes de sa vie personnelle dans un documentaire

Ed Sheeran a 32 ans et une carrière au sommet depuis 2011. Alors qu’il va sortir son sixième album Subtract le 5 mai prochain, Disney + lui consacre un documentaire en 4 parties 2 jours avant cette sortie, soit le 3 mai. Et si le projet initial devait se concentrer sur la réalisation de cet album, à l’arrivée, le chanteur britannique s’est dévoilé sur sa vie privée comme jamais auparavant.

The Sum of It All retracera les débuts et l’ascension fulgurante d’Ed Sheeran mais s’arrêtera aussi sur "les rebondissements" de sa vie comme les nomme l’artiste lui-même. Par là, il veut notamment parler des problèmes de santé de sa femme et de la mort inopinée de son meilleur ami. Des aléas de la vie qui ont d’ailleurs influencé la création de son nouvel album et qu’il raconte dans ce film pour comprendre le contexte de ce disque.

Ed Sheeran est heureux du résultat, ce documentaire est, selon ses propres mots, "un reflet exact" de qui il est, même si pour lui, c’est "inconfortable" à regarder.

Les documentaires musicaux ont toujours le vent en poupe, on ne les compte plus, tous les artistes ou presque y passent, conscients de l’augmentation de leur capital sympathie et donc de la plus-value sur les ventes d’albums et de tickets de concerts. Les derniers en date étant ceux consacrés à Clara Luciani, - à voir sur Auvio -, et à U2.