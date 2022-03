Ed Sheeran nie avoir plagié "Oh Why" pour écrire son titre "Shape of you"

Ed Sheeran s’est exprimé lors du procès dans lequel il est accusé d’avoir plagié "Oh Why", un titre de Sami Chokri et Ross O’Donoghue, pour trouver la mélodie de "Shape of you". L’artiste a nié les accusations de l’avocat des plaignants, Andrew Sutcliffe, lors de son passage à la barre ce lundi 7 mars. Il lui a notamment reproché de ne pas "avoir fait ses recherches" pour fonder ses accusations.

"J’ai toujours essayé d’être juste en créditant toute personne qui apporte une contribution à un titre que j’écris. S’il y a la moindre référence à une autre œuvre, j’en informe mon équipe pour que des mesures soient prises et ainsi obtenir une autorisation", a déclaré le chanteur.

Il poursuit : "J’ai été aussi méticuleux que possible et j’ai même crédité des personnes qui, selon moi, n’ont été qu’une simple influence pour un petit élément du titre. C’est parce que je veux traiter les autres auteurs-compositeurs dignement".

Ed Sheeran et les coauteurs de "Shape of You", Johnny McDaid et Steven McCutcheon, ont tous "nié avec force" avoir entendu le titre "Oh Why" avant l’écriture de "Shape of You". Ils avaient saisi en mai 2018 la Haute Cour pour que celle-ci reconnaisse qu’il n’y avait pas eu d’infraction aux droits d’auteur. Deux mois plus tard, en juillet, Chokri et O’Donoghue avaient à leur tour entamé une procédure judiciaire contre eux. Le versement des droits d’auteur liés à "Shape Of You", estimés à 20 millions de livres sterling (24 millions d’euros au taux actuel) selon le journal The Telegraph, a été suspendu par l’organisme de gestion collective PRS.

Comparez par vous-même les deux titres ici :