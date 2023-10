Ed Sheeran ne sortira pas de single ni de clip vidéo pour "Autumn Variations"

"L’automne dernier, j’ai constaté que mes amis et moi étions confrontés à de nombreux changements dans notre vie. Après la chaleur de l’été, tout s’est calmé, s’est stabilisé, s’est effondré, s’est mis en place ou a implosé", a déclaré l’artiste dans un communiqué de presse à l'annonce de ce nouvel album.

"Lorsque j’ai traversé une période difficile au début de l’année dernière, écrire des chansons m’a aidé à comprendre mes sentiments et à accepter ce qui se passait, et lorsque j’ai appris les différentes situations de mes amis, j’ai écrit des chansons, certaines de leur point de vue, d’autres du mien, pour capturer la façon dont eux et moi voyions le monde à ce moment-là. Il y a eu des hauts, comme des histoires amoureuses et de nouvelles amitiés, et des bas, comme des chagrins d’amour, la dépression, la solitude et la confusion."

"Mon père et mon frère m’ont parlé d’un compositeur appelé Elgar, qui a composé les "Variations Enigma", dont chacune des 14 compositions était consacrée à un de ses amis. C’est ce qui m’a inspiré pour cet album. Lorsque j’ai enregistré "Subtract" avec Aaron Dessner, nous avons immédiatement sympathisé. Nous avons écrit et enregistré sans relâche et cet album est né de cette collaboration. J’ai l’impression qu’il a merveilleusement capturé la sensation de l’automne dans ses sonorités et j’espère que tout le monde l’aimera autant que moi."

Ed Sheeran avait laissé entrevoir la sortie d’un nouveau single un peu plus tôt, en partageant un post sur Instagram où l’on pouvait lire "l’automne arrive", suivi d’une publicité parodique.