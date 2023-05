Ed Sheeran menace d’arrêter la musique s’il perd son procès pour plagiat

L’artiste est au cœur d’un procès autour de la chanson "Thinking Out Loud" qui s’inspirerait du classique de Marvin Gaye "Let’s Get It On". Ses avocats ont passé les derniers mois à essayer en vain de faire rejeter l’affaire, mais aujourd’hui, Ed Sheeran lui-même menace d’arrêter complètement la musique s’il est reconnu coupable de violation des droits d’auteur.

Selon le New York Post, lorsque l’avocat de l’artiste lui a demandé ce qu’il ferait si les plaignants gagnaient le procès, il a répondu : "Si cela se produit, j’arrête. Je trouve vraiment insultant de travailler toute ma vie en tant qu’auteur-compositeur-interprète et d’amoindrir cela".

Ed Sheeran a insisté sur le fait que toutes les similitudes entre son tube de 2014 et la chanson de Marvin Gaye de 1973 étaient purement fortuites, et que ces similitudes étaient trop communes pour constituer une violation du droit d’auteur. Pour le prouver, il aurait "interprété divers mashups de chansons de Van Morrison pour la salle d’audience lundi" lors de son témoignage, ce qui ne l’a probablement pas aidé autant qu’il le pensait.

L’affaire fédérale de violation des droits d’auteur a été déposée en 2018 par Structured Asset Sales, une entité qui détient une partie des droits d’auteur d’Ed Townsend, qui a coécrit "Let’s Get It On". En septembre 2022, le juge Louis Stanton a décidé qu’Ed Sheeran et Structured Asset Sales devraient faire valoir leurs arguments devant un jury, qui déciderait alors si "Thinking Out Loud" a effectivement copié "Let’s Get It On".

Ed Sheeran n’a pas semblé aborder la question de savoir si le verdict aurait un impact sur sa prochaine tournée "Mathematics", qui démarre cette semaine en Amérique du Nord.