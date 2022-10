Ed Sheeran, Men I trust, Wet Leg... : le français a la cote chez les artistes anglo-saxons

Comment Spotify est-il devenu le géant qu’on connaît ? Comment la série The playlist explique-t-elle ce phénomène en six épisodes éclairants ? Comment la chanteuse Liela Moss est-elle aller rechercher Gary Numan pour son nouveau titre ? Pourquoi le livre Anthologie des bourdes de la chanson française d’Alister méritait une nouvelle édition augmentée ? Pourquoi donc le new-yorkais Billy Joel chante C’était toi en français ? Et le groupe canadien Men I trust, pourquoi interprète-t-il son nouveau titre, Girl, dans la langue de Voltaire ? Enfin, le film de superhéros Black Adam va-t-il arranger les finances du studio Warner, en difficulté cet automne ?

Les réponses sont dans La semaine des 5 heures de ce 19 octobre.