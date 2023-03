Ed Sheeran : l’artiste au physique peu avantageux, selon certains labels, qui a changé les règles du jeu

Avant d’être l’artiste que l’on connaît, Ed Sheeran se déplaçait avec sa guitare et jouait devant de petites foules. Lorsqu’il a tenté d’intégrer des labels, il a été rejeté notamment pour son physique. Aujourd’hui, celui qui était trop "potelé et roux" pour devenir célèbre s’apprête à sortir un nouvel album très intime.

Dans son nouvel album, "Substract", qui sortira le 5 mai prochain, Ed Sheeran partagera les émotions qui l’ont traversé l’année dernière. S’il travaillait sur ce projet depuis longtemps, des événements dramatiques l’ont poussé à revoir son élaboration.

Dans une publication Instagram annonçant son prochain album, le grand ami de Taylor Swift a révélé qu’il "avait traversé la peur, la dépression et l’anxiété" l’an dernier notamment lorsqu’il a été accusé de plagiat. Une affaire qu’il a fini par remporter. Pour rappel, deux auteurs-compositeurs avaient affirmé que son hit de 2017 "Shape Of You" avait enfreint les droits d’auteur de leur chanson "Oh Why". L’affaire avait suscité une énorme pression sur le chanteur qui a sombré lorsque son épouse, Cherry Seaborn, a été diagnostiquée d’une tumeur (heureusement, elle va mieux aujourd’hui) et que son ami, Jamal Edwards, fondateur de la plateforme musicale SBTV qui a aidé Ed à se lancer, est décédé.

C’est d’ailleurs sur cette plateforme qu’en 2013, Ed Sheeran – qui avait conquis les cœurs avec son premier album "+ " - avait partagé les difficultés rencontrées au début de sa carrière : "Chaque label dans lequel je me suis rendu à l’époque m’avait dit que cette chanson n’était pas un succès, que cette chanson ne fonctionnerait pas et le fait que j’étais légèrement potelé et roux n’était pas un bon outil de marketing."

Si tout semblait être contre lui, l’interprète de "Bad Habits" s’est accroché pour devenir l’artiste de renom qu’il est aujourd’hui. "J’ai gardé confiance en moi et je savais que je n’étais bon à rien d’autre. Ensuite, malgré mon apparence et les chansons rejetées par les labels, je savais qu’il était vraiment important de rester fidèle à moi-même. Être vous-même vous permet de vous démarquer.", avait-il poursuivi, d’après Unilad.

Une belle leçon pour les labels qui, aujourd’hui, doivent se mordre les doigts d’être passés à côté de cet artiste aux multiples récompenses dont le nouvel album est très attendu.