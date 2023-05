Ed Sheeran fait une surprise à ses fans et leur offre des bières

En pleine tournée, Ed Sheeran s’arrête dans une brasserie d’Atlanta où il offre un concert gratuit et des bières pendant une heure.

"Donc, je suis à Atlanta et on m’a dit qu’il y avait des bonnes brasseries. Donc je vais aller dans cette brasserie, servir des bières, offrir un concert, puis offrir des boissons à tout le monde. C’est ma tournée !", a déclaré Ed Sheeran dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram.

Après avoir joué le serveur dans la brasserie, le chanteur qui a surpassé son bégaiement grâce à Eminem a interprété "Eyes Closed" qui figure sur son nouvel album "Substract" ainsi que "Perfect" qui, quant à lui, figure sur "Divide". Il a ensuite offert des bières à tout le monde pendant une heure.

Ce n’est pas la première fois qu’Ed Sheeran surprend ses fans. Depuis la sortie de son album, il a improvisé un concert au "The Substract Pop-Up Experience" de New York, Dallas et Los Angeles, offert des billets gratuits à des lycéens qu’il a surpris en se rendant dans leur établissement en Floride. iHeart rapporte aussi que plus tôt dans l’année, il a partagé un duo avec Mike Yung, chanteur du métro de New York, avant de lui offrir des billets pour son spectacle à guichets fermés.