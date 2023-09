Ed Sheeran fait la sérénade à Courteney Cox dans sa nouvelle chanson inspirée de Friends

Dans sa chanson "American Town" qui paraîtra sur son prochain album, "Autumn Variations", Ed sheeran fait la sérénade à Courteney Cox.

"Nous avons mangé de la nourriture chinoise dans de petites boîtes blanches/Vivez la vie que nous avons vue dans Friends", chante Ed Sheeran dans sa nouvelle chanson, "American Town". Pour l’écrire, l’artiste s’est littéralement inspiré de la sitcom à succès (à regarder sur Tipik du lundi au vendredi à 19h05). Il a donc tout naturellement dédié son titre à sa grande amie Courteney Cox à qui il fait la sérénade.

C’est d’ailleurs avec le fiancé de cette dernière, Johnny McDaid (Snow Patrol), qu’Ed Sheeran a collaboré pour les titres "Nina", "Photograph", "Bloodstream", et "Tenerife Sea" sur l’album "X" ainsi que pour "Take It Back" et "All of the Stars", respectivement sur "X – Édition Deluxe" et " X – Deluxe physical edition". Ils réitèrent leur collaboration pour 5 titres de l’album ":" : "Eraser", "Shape of You", "Galway Girl", "Hearts Don’t Break Around Here", "What Do I Know" et "Supermaket Flowers". Mc Daid a également participé à l’écriture de "Barcelona" et "Nancy Mulligan" sur l’édition deluxe de ":".