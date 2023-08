Ed Sheeran fait du télé-achat dans une vidéo parodique très drôle

Si les fans sont plutôt sûrs que "Autumn is coming" (ou peut-être juste "Autumn") est le titre de son prochain album, il serait possible que le chanteur dévoile un nouveau single avant cela.

En effet, Ed Sheeran partage un numéro de téléphone dans la fausse publicité, qui, si on le compose, indique que le panier n’est plus disponible mais qu’un nouveau réassort reviendra le 24 août. Alors ? Serait-ce la date de sortie pour ce nouveau titre ? On sait que l’artiste va sortir un album avec le prince du reggaeton, J Balvin en 2024. Cela pourrait-il être lié ?

Possible, mais si cela est le cas, cela démontrerait beaucoup de travail de la part du "gingerbread man" (ginger faisant évidemment référence à la couleur de ses cheveux), ou l’homme de pain d’épice (pseudo du vendeur qu’il joue dans la publicité parodique). En effet, Sheeran est actuellement en tournée mondiale jusqu'en 2026, et a encore très récemment publié son article "Subtract" en mai de cette année. Après avoir surpris ces fans en vendant des LEGO dans un magasin de la marque à Minneapolis (clin d’œil à son titre de 2013 Lego House), la star continue de créer le mystère autour de son prochain album.