Ed Sheeran évoque le deuil dans le clip de "Eyes Closed"

Dans la vidéo, Ed Sheeran est suivi par une grande créature bleue recouverte de fourrure qu’il est le seul à voir. S’exprimant sur les thèmes de la vidéo, le chanteur a déclaré : "Lorsque je réfléchissais aux concepts du clip de 'Eyes Closed', je voulais faire une vidéo inspirée de films comme Harvey, où le personnage principal a un ami imaginaire qui est un lapin géant que personne ne peut voir. Il y a aussi un livre que je lis à mes filles où la tristesse est résumée par une créature imaginaire".

" Souvent, la tristesse est quelque chose qui vous suit partout, qui engloutit les pièces dans lesquelles vous vous trouvez, que vous pouvez sentir et voir, mais que personne d’autre autour de vous ne peut voir. J’ai donc décidé de créer mon propre grand monstre bleu pour la vidéo. Il devient de plus en plus grand au fur et à mesure que la vidéo avance, jusqu’à ce qu’il occupe des pièces entières, et qu’il soit tout ce que je peux voir, tout comme la tristesse."

Le 3 mai, Disney + proposera "The Sum of it All", une série en quatre épisodes sur le parcours d’Ed Sheeran. Le chanteur de 32 ans s’est confié au magazine Rolling Stone, notamment à propos d’une période plus sombre de sa vie, où drogues et alcool étaient entrés dans sa vie.

"J’en prenais de temps en temps. Puis c’est devenu une habitude. On en prend une fois par semaine, puis deux fois par semaine, puis une fois par jour, puis deux fois par jour, puis sans alcool. C’est devenu une mauvaise habitude".

Et d’ajouter : "J’aime le vin rouge et j’aime la bière. Je ne connais aucun vieux rocker qui ne soit pas ou alcoolique ou totalement sobre depuis de longues années, et je ne voulais devenir aucun des deux."

Quant à la drogue, le décès de son ami proche Jamal Edwards, d’une crise cardiaque après avoir consommé de la cocaïne a été le déclic. "Je ne toucherai plus jamais rien. C’est comme ça que Jamal est décédé, et ça serait un manque de respect à sa mémoire".

Ed Sheeran a déjà anticipé la sortie d’un album après sa mort. Il prévoit de sortir au moins cinq autres albums au cours de sa carrière, mais aussi un disque posthume auquel il travaille déjà et qui est consigné dans son testament.

