Ed Sheeran et Bring Me The Horizon ont sorti leur titre commun

Oli Sykes de Bring Me The Horizon a ajouté : “De ce premier mail pour nous demander d’assurer l’ouverture de la cérémonie avec Ed Sheeran, à cette idée de travail commun, jusqu’aux répétitions et à la sortie d’aujourd’hui, tout ça paraît complètement fou. Mais nous voulons tous repousser les limites de nos genres respectifs et je pense que c’est un parfait challenge".

Une idée partagée par Dani Filth qui a confirmé cette semaine son envie de travailler, lui aussi, avec Ed Sheeran.

"Ed a manifesté son désir de collaborer à un titre et nous regardons ce que nous avons comme options, nous en sommes là pour l’instant. Il m’a invité chez lui, il vit assez près de chez moi, 18 ou 20 miles tout au plus. Ce qui est intéressant, si nous faisons ce travail ensemble, sera de voir le résultat de la juxtaposition de nos deux mondes. Je pense que c’est un défi à tenter", a déclaré le frontman de Cradle of Filth.

Dani Filth a ensuite rappelé que lui-même avait réalisé une incursion dans les mondes de Twizted et The 69 Eyes, les comparant à la situation avec Ed Sheeran.