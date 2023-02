Ed Sheeran et Adele déclinent l’invitation au couronnement du Roi Charles III

Adele et Ed Sheeran auraient décliné l’invitation du Roi Charles III à se produire lors d’un concert organisé à l’occasion de son couronnement.

Le media OK ! rapporte que le roi Charles souhaitait que le duo se produise lors du concert prévu le 7 mai, le lendemain du jour où il succédera officiellement à la défunte reine Elizabeth III. Ed Sheeran a justifié son absence par des conflits d’horaires, notant qu’il avait un concert au Texas la veille et qu’il lui serait difficile de rentrer en Angleterre à temps. Adele, en revanche, n’a pas donné d’explication, et elle n’a pas de concert prévu après le 25 mars.

"Le roi a évoqué un certain nombre de noms qu’il aimerait voir se produire et Adele et Ed étaient sur cette liste", a déclaré un organisateur de l’événement du couronnement. "Il tenait beaucoup à ce qu’ils fassent partie du concert… Une équipe a été mise en place pour faire signer les artistes et les a contactés, mais ils ont reçu des réponses disant qu’ils n’étaient pas disponibles, ce qui a été une grande déception. Ce sont des titans du showbiz, ils sont typiquement britanniques mais aussi connus dans le monde entier. C’est vraiment dommage".

Les interprètes du concert du couronnement n’ont pas encore été confirmés, mais OK ! ajoute que Lionel Richie et les Spice Girls sont les favoris pour monter sur scène, tandis que des rumeurs font état d’une apparition de Harry Styles.

La Croix-Rouge de Belgique a fait disparaître les images de clips d’Ed Sheeran, Roméo Elvis, Editors, Tame Impala, Years & Years, George Ezra, Rudimental et Twenty One Pilots, avec le soutien de ces derniers, a annoncé aujourd’hui l’ONG. L’objectif de cette campagne, lancée à l’approche du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, est d’attirer l’attention sur les habitants restés au pays et qui, "chaque jour, sont eux aussi menacés de disparition".