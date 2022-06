Ed Sheeran enflammera le Stade Roi Baudouin cet été

Est-ce que vous avez déjà participé à un concert au Stade Roi Baudouin ? Cette occasion-ci pourrait être la bonne pour acclamer le surdoué flamboyant, Ed Sheeran.

À 31 ans, Ed Sheeran n’a plus rien à prouver. Tout a commencé quand il avait seulement 13 ans, âge auquel il a sorti son premier disque. Trois ans plus tard, il quitte l’école et depuis lors, ses succès sont tout simplement fulgurants… L’artiste anglais vient de devenir papa pour la 2e fois, mais il a la permission de sortir pour faire de la musique, notamment ces 22 et 23 juillet dans notre stade national…