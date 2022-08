Ed Sheeran énerve ses voisins avec son hélicoptère et son étang

L’auteur-compositeur-interprète réside essentiellement au Royaume Uni dans un domaine du Suffolk, près de Framlingham, à deux heures de Londres. Au départ, il avait acheté un manoir, puis a racheté les maisons autour pour avoir la paix – enfin ça, c’est ce qu’il croyait ! -. Il possède donc plusieurs villas avec sa femme Cherry Seaborn et leurs filles, un vaste domaine surnommé "Sheeranville" et qu’il a aménagé à son goût avec bungalow, terrain de foot, verger, cuisine extérieure, cabane dans les arbres, étang naturel, et même une chapelle. Et donc, comme il n’a pas d’héliport, il utilise une parcelle de terrain privée, avec cette règle d’utilisation limitée à 28 fois par an. Et ses voisins comptent ses décollages pour espérer lui tomber dessus à la 29ème fois et le contraindre à faire construire un héliport ! Mais pourqwaaaa ? Ça, on se sait pas… pour assouvir une petite poussée de jalousie peut-être ?! Parce que si c'est dans un souci écologique, la construction éventuelle d'un héliport ne résoudra rien.