Ed Sheeran confirme son entrée dans le monde du metal

Tout a commencé en juillet dernier quand Ed Sheeran a déclaré être un vrai fan de death metal dans sa jeunesse. "J’ai écouté Cradle of Filth, Slipknot et tout le reste […] J’ai appris tous ces riffs à la guitare quand j’étais enfant […] C’est quelque chose que je n’ai jamais pensé faire, mais je ne m’interdis pas d’en créer", déclarait-il alors. Cette citation d’Ed Sheeran, relayée par le Sun, n’avait pas convaincu Dani Filth, le chanteur et fondateur de Cradle of Filth, originaire comme Sheeran du comté de Suffolk en Angleterre. Partageant l’article du Sun sur Instagram, il avait commenté :"Je le croirai quand je le verrai" et terminait son post en faisant allusion au tube "Castle On The Hill" en suggérant de l’adapter en "Dracula’s Castle On The Hill". Mais celui-ci avait rapidement changé d’avis, annonçant qu’Ed Sheeran est "vraiment passionné par le death metal" : "Je pense que la collaboration avec Ed Sheeran serait très amusante et que ce serait bien si nous le faisions pour les organismes de bienfaisance parce qu’au moins cela apporterait un peu de crédibilité. Parce que de toute évidence, pour son public, ce serait comme "Oh mon Dieu, il est avec ce type étrange", et pour mon public, ce serait comme "Oh mon Dieu, c’est un peu bizarre, n’est-ce pas ? Mais je pense que ce genre de choses, de nos jours, fonctionne". Et c’est le résultat de cette rencontre que nous pourrions bientôt découvrir. Dans une nouvelle interview au Consequence Of Sound , on apprend que le groupe travaille à l’accueil d’Ed Sheeran dans sa musique . Dani Filth ajoute que cela sera sans doute un vrai challenge mais qui vaut la peine d’être tenté.

"Ed a manifesté son désir de collaborer à un titre et nous regardons ce que nous avons comme options, nous en sommes là pour l’instant. Il m’a invité chez lui, il vit assez près de chez moi, 18 ou 20 miles tout au plus. Ce qui est intéressant, si nous faisons ce travail ensemble, sera de voir le résultat de la juxtaposition de nos deux mondes. Je pense que c’est un défi à tenter."

Dani Filth a ensuite rappelé que lui-même avait réalisé une incursion dans les mondes de Twizted et The 69 Eyes , les comparant à la situation avec Ed Sheeran .

"J’ai vraiment préféré faire cela les derniers temps, j’ai fait une apparition en guest avec Bring Me The Horizon , The 69 Eyes , et plus récemment Twiztid , Lors de ces occasions, les gens me disaient que ça n’allait pas marcher, que ça allait être bizarre, et évidemment, ça m’a donné envie de le faire !"