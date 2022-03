Ed Sheeran chante du Nina Simone et du Blackstreet pour prouver son innocence

Ed Sheeran comparaissait cette semaine devant la justice suite à une accusation de plagiat pour son titre "Shape Of You". Des accusations qu’il réfute, et il s’attelle toujours à prouver que le moment de sa chanson où on l’entend dire "oh I, oh I, oh I" ne vient pas du titre de 2015 "Oh Why" de Sami Chokri (alias Sami Switch). Il confirme aussi qu’il n’avait jamais entendu ce titre avant d’écrire "Shape Of You" en octobre 2016.

Pour appuyer ses dires, il a chanté des extraits de "Feeling Good" de Nina Simone et de "No Diggity" des Blackstreet lors de l’audience du 8 mars à Londres.

Comme le rapporte BBC News, Ed Sheeran a chanté ces extraits des titres de 1965 et de 1996 pour prouver à quel point ce gimmick "Oh I" est récurrent dans le milieu de la musique pop. "Si vous les chantez dans la même tonalité, ils se ressemblent tous !".

Ed Sheeran ajoute que "Shape of You" avait déjà été modifié parce que la ressemblance était trop proche avec "No Diggity". Il est d’ailleurs d’accord qu’une similarité existe entre son morceau "Shape Of You" et celui de Sami Chokri : "fondamentalement, les titres sont basés sur la même gamme pentatonique et dominés par les voyelles dans le refrain". Il réfute par contre, que la phrase "Oh I" vienne du refrain "Oh Why" de Sami Chokri.

Ed Sheeran précise enfin que le morceau n’est pas sa création à lui seul, mais avec les coauteurs Steve Mac et Johnny McDaid. L’avocat du plaignant lui a alors rétorqué qu’il n’est pas possible d’écrire une mélodie à trois, à quoi il a répondu "et pourquoi pas ?".

Précédemment, afin d’étayer ses propos, Ed Sheeran avait demandé à son avocat de diffuser le titre en question pendant l’audience. Pas de chance pour lui, ce dernier s’est trompé et a lancé par erreur un morceau qui devait rester secret jusqu’à sa sortie.

Les royalties liées à "Shape Of You", estimées à 20 millions de livres sterling (24 millions d’euros au taux actuel) selon le journal The Telegraph, ont été suspendues depuis le dépôt de plainte en juillet 2018 par l’organisme de gestion collective PRS.