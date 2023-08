Ed Sheeran annonce un prochain single pour bientôt

Par ailleurs, l’artiste déclare qu’il ne sera pas la tête d’affiche du show de mi-temps du Super Bowl l’année prochaine : "On en a discuté il y a quelque temps, je crois que c’était quand Coldplay l’a fait… J’aurais pu interpréter 'Thinking Out Loud' et je pense que la seule façon pour moi de le faire serait de me joindre à quelqu’un d’autre".

Il a poursuivi en rappelant que les performances grandioses de Prince, Michael Jackson, Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna et The Weeknd constituaient la norme pour ces spectacles.

"Tous ces artistes sont extraordinaires, ce n’est pas mon cas. Je n’aurai pas de danseurs sur scène. Je ne veux pas de feux d’artifice et de bla-bla. Je ne peux pas, ce n’est pas moi", a-t-il poursuivi. "Je ne pense pas non plus que quelqu’un veuille me voir faire le Super Bowl."