Ed Sheeran aimerait faire de la country

Ed Sheeran vient à peine de sortir du tribunal et, apparemment, il cherche déjà une autre source d’inspiration créative… Le chanteur a en effet déclaré au magazine Billboard qu’il souhaitait faire de la musique country.

L’artiste a été invité à se produire lors de la cérémonie des Academy of Country Music Awards, jeudi, et le cadre texan du show pourrait lui donner quelques idées : "J’aimerais faire une transition vers la musique country", a-t-il déclaré. "J’adore la culture de la musique country, j’adore l’écriture des chansons. Ce sont des chansons brillantes."

Mais c’est à Nashville que cet autoproclamé "grand fan de musique country" est tombé amoureux du genre pour la première fois : "C’est comme une communauté", poursuit-il. "Il n’y a pas vraiment d’endroit en Europe où l’on pourrait dire : "C’est la patrie de l’écriture de chansons". Ce n’est pas seulement pour la musique country… Nashville est une véritable plaque tournante pour les auteurs-compositeurs et les interprètes. Je me suis vraiment senti inspiré par le simple fait d’être là, entouré de tout le monde".

L’Europe n’étant pas vraiment concernée par ce genre musical, Ed Sheeran a déclaré que ce n’est qu’en partant en tournée avec Taylor Swift pour la promotion de son album Red qu’il a été sensibilisé à la country : "Je n’avais jamais vraiment écouté de musique country lorsque j’étais enfant. Ce n’est qu’en participant à la tournée Red de Taylor et en vivant à Nashville qu’elle m’a fait découvrir cet aspect de la musique."

La semaine dernière, Ed Sheeran avait menacé d’arrêter complètement la musique s’il avait été jugé responsable dans un procès où l’on affirmait que sa chanson "Thinking Out Loud" avait copié le classique de Marvin Gaye "Let’s Get It On". Il a finalement gagné, ce qui est une bonne nouvelle pour lui et pour le monde de la chanson en général.

Il vient aussi de démarrer sa tournée "Mathematics Tour", avec des concerts dans des stades ainsi qu’une poignée lives plus intimistes.

"Subtract", qui vient de sortir, est devenu l’album qui s’est vendu le plus rapidement en 2023 au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il pourrait marquer un sixième numéro un consécutif pour l’artiste.

Récemment, il a aussi démenti les affirmations selon lesquelles il aurait refusé de se produire lors du concert de couronnement du roi Charles III le week-end dernier (7 mai).

Il a révélé sur SiriusXM qu’il n’avait pas assisté au spectacle parce qu’il n’avait jamais reçu d’invitation. "Personne ne m’a jamais demandé de me produire", a-t-il déclaré en expliquant où il se trouvait pour cet événement historique. "Je suppose que si les gens allaient sur Internet et demandaient ce que fait Ed le 6 mai, ils diraient 'Oh, il joue à Dallas'. Je pense que c’est ce qui s’est passé".